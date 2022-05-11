الامارات | وفد "الأولمبية الصينية" يشيد بدور الإمارات في دعم وتمكين "أصحاب الهمم"

شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "الأولمبية الصينية" يشيد بدور الإمارات في دعم وتمكين "أصحاب الهمم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد وفد اللجنة الأولمبية الصينية بتطور رياضة "أصحاب الهمم" الآسيوية ودور الإمارات في دعم وتطوير "أصحاب الهمم" وتمكينهم الكامل في المجتمع.

جاء ذلك خلال زيارة للوفد برئاسة هاو تشينج مدير الرياضة تفقد خلالها منشآت نادي "دبي لأصحاب الهمم" ومقر اللجنة البارالمبية الآسيوية لدراسة إقامة معسكرات للمنتخبات الصينية استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024).

وأطلع ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية المدير التنفيذي للنادي الوفد الزائر على المرافق المختلفة ومبادرات النادي وأنشطته وبرامجه الرياضية وجهوده لتسخير كافة الإمكانات للأعضاء بما يؤهلهم للمشاركة في الاستحقاقات الرياضية المحلية والدولية.

وشهد الوفد جانبا من تدريبات بعض فرق النادي وفيلما توثيقيا عن إنجازات النادي المختلفة، وأبرز البطولات التي استضافها والنجاحات التي حققتها بطولات "فزاع" والتي تبوأت مكانة مرموقة في الخريطة العالمية.

وقدم العصيمي درع النادي لرئيس الوفد، وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة .. مشيرا إلى أن اختيار الصين للإمارات لإقامة معسكراتها التحضيرية استعدادا لأولمبياد 2024 دلالة على جودة المنشآت الرياضية والخدمات العامة المتوفرة بالدولة.

وأشار إلى أنه بحث مع الوفد سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات وفق أحدث الرؤى العلمية بما يحقق الأهداف المشتركة بين الجانبين.

من جهته أشاد هاو بالعلاقات المميزة بين الإمارات والصين في جميع المجالات ومن بينها المجال الرياضي حيث شهدت الفترة الماضية تعاونا كبيرا في مجال استضافة البطولات والمعسكرات التدريبية وتبادل الخبرات.

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