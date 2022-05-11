الامارات | 22 من أبرز نجوم العالم يتجمعون تحت برج خليفة في مباراة استعراضية

شكرا لقرائتكم خبر عن 22 من أبرز نجوم العالم يتجمعون تحت برج خليفة في مباراة استعراضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتجمع 22 من أبرز نجوم كرة القدم العالمية بجوار "برج خليفة" لإقامة مباراة استعراضية تقام في السابعة من مساء غدٍ الخميس، تنظمها شركة أوميغا برو بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة السياحة والتسويق التجاري.

وتشهد قائمة المشاركين في المباراة الاستعراضية مجموعة من النجوم الذين سبق لهم الفوز بكأس العالم، وفي مقدمتهم البرازيليان كاكا ورونالدينيو والحارس الاسباني إيكر كاسياس وقائد منتخب انجلترا ونادي تشيلسي السابق جون تيري و نجم الكرة البرتغالية لويس فيغو و الهولنديان ويسلي شنايدر وباتريك كلويفرت، والحارس الألماني ينز ليمان والسعودي سامي الجابر والايطالي ماتيرازي والفرنسيان يوري جوركاييف ومايكل سيلفستر، وغيرهم.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي إن "برج خليفة" سيحتفي بالحدث من خلال عرض صور اللاعبين المشاركين على الواجهة الفردية للبرج التي تشكل أكبر شاشة عرض في العالم، كما سيتم عرض العد التنازلي لانطلاق المباراة التي ستكون فرصة لعشاق الكرة المستديرة لمتابعة لاعبيهم المفضلين الذين لم يفقدوا لمساتهم الساحرة ومهاراتهم التي أكسبتهم أهم الألقاب الفردية والجماعية العالمية".

وأضاف البيان: "سيكون التنافس على ملعب صغير تم تجهيزه خصيصا للمباراة في الساحة الخارجية الخلفية لبرج خليفة والمطلة على البرج وعلى نافورة دبي، فيما ستنقل قناتي دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية تفاصيل المباراة على الهواء مباشرة ليستمتع الجمهور الكبير وكذلك الجمهور العالمي من خلال شبكة 433 و القنوات العالمية بلقطات من مباراة الأساطير التي تقام للمرة الاولى في هذا المكان المميز والفريد، كما سيتم نقل تفاصيل المباراة عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالحدث وبأهم مشاهير ومؤثري التواصل الاجتماعي من دولة الإمارات والدول العربية والعالمية، وكذلك عبر منصة تيك توك.

وكشف البيان عن أن هناك مؤتمراً صحافيا سيُعقد قبل المباراة المباراة بثلاث ساعات سيظهر من خلاله قائدي الفريقين لويس فيغو ورونالدينيو للكشف عن قائمة فريقي "أوميغا برو ستارز" و "أوميغا برو تشامبيونز" المشاركان في المباراة الاستعراضية، والتعريف بأهمية المباراة، التي تؤكد مكانة الإمارات في استضافة وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية وحرص نجوم الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا على التواجد في الدولة والمشاركة في مختلف الفعاليات كما أن عددا كبيرا من اللاعبين النجوم يقيمون في الدولة برفقة عائلاتهم للاستمتاع بجودة الحياة وتوفر جميع مقومات السعادة والازدهار والنمو ولقاء معجبيهم وأصدقاءهم من مختلف الجنسيات.

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