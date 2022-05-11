تعرف على التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يحل مانشستر سيتي، مساء الأربعاء، ضيفا على ولفرهامبتون في مباراة مؤجلة من الجولة الـ33 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويسعى مانشستر سيتي إلى مواصلة سلسلة انتصاراته، وذلك على أمل الحفاظ على لقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مناصفة مع ليفربول، برصيد 86 نقطة، غير أن "الريدز" لعب مباراة أكثر.

ويخوض "السماوي" المباراة بصفوف منقوصة، حيث سيغيب عنه الثلاثي روبن دياز وكايل ووكر وجون ستونز بسبب لعنة الإصابات.

ووفقا لصحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" البريطانية، فإنه يتوقع أن يكون الجزائري رياض محرز ضمن التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون.

وشارك محرز في 44 مباراة مع السيتي في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، سجل خلالها 24 هدفا وأهدى 9 تمريرات حاسمة.

ويستقبل فريق ولفرهامبتون نظيره مانشستر سيتي، مساء يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة 33.

وتنطلق المواجهة الساعة 10:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:15 بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط، وستكون قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 الناقلة لمواجهة ولفرهامبتون والسيتي.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: جواو كانسيلو - فرناندينيو - إيميريك لابورت - أولكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا - كيفن دي بروين.

خط الهجوم: جاك جريليش - رياض محرز - فيل فودين.