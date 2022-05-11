تحديد موعد وملعب نهائي الكونفدرالية الأفريقية 2022 رسمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن موعد وملعب المباراة النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2022.



ووصلت بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2022 إلى الدور نصف النهائي، حيث يواجه مازيمبي الكونغولي نهضة بركان المغربي، بينما يلعب أهلي طرابلس الليبي مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الأربعاء، أن المباراة النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ستُقام يوم الجمعة 20 مايو/آيار الجاري.

وأشار الاتحاد الأفريقي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي إلى أنه سيتم تحديد موعد انطلاق المباراة بشكل دقيق في وقت لاحق.

"الكاف" حدد ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في مدينة أويو النيجيرية لاستضافة المباراة النهائية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتعتبر هذه هي أول مباراة نهائية من بطولة كبرى يستضيفها ملعب جودسويل أكبابيو الدولي، وفقا لما أكده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

يُذكر أن نهائي النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية أقيم في بنين، وانتهى بفوز الرجاء المغربي على شبيبة القبائل الجزائري 2-1.