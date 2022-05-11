شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب منتخب الكاراتيه فى المغرب استعدادا للدورى العالمى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو منتخب الكاراتيه تدريباتهم اليومية فى المغرب، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى منافسات الدورى العالمى "برميرليج"، الذى يقام فى الفترة من 13 إلى 17 مايو الجارى.

وحرض أمين الزعبلاوى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس البعثة فى المغرب على حضور التدريبات، وحث اللاعبين على بذل أقصى جهد خلال البطولة.

وتضم بعثة المنتخب فى البطولة كلا من: على الصاوى، كريم وليد، عمر أشرف، محمد أحمد، محمود جابر، طه طارق، يوسف عماد، عبد الله ممدوح، حازم أحمد، أحمد أيمن، محمد صلاح.

ومن اللاعبات فريال أشرف، أحلام حمدى، منة شعبان، ريم أحمد، ياسمين محمد ، حبيبة ماجد، ايه هشام، نهى عمرو، نورسين محمد ، جنى خميس ، دهب ياقوت.

ويرافق البعثة امين الزعبلاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد كرئيسا للبغثة ، ومعه هانى قشطة مدرب منتخب السيدات، ومحمد عبد الرحمن مدرب منتخب الرجال.



الكاراتيه فى المغرب



الكاراتيه فى المغرب



تدريب الكاراتيه