شكرا لقرائتكم خبر عن تحت إشراف فيفا.. دورة لمحاضرى الحكام ومعدى اللياقة بحضور خبراء من فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، بالتنسيق مع لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، وتحت إشراف الاتحاد الدولى فيفا، دورة لمحاضرى الحكام ومعدى اللياقة البدنية، بحضور خبراء من الاتحاد الدولى لكرة القدم، لمدة 5 أيام.

ويتواجد الخبير الدولى الصومالى على أحمد محاضرا للحكام، بينما يتواجد الخبير الدولي الجزائري "شريفي" مع معدى اللياقة البدنية.

فى سياق مغاير أبدى سمير عثمان، الخبير التحكيمى رئيس لجنة الحكام الأسبق، حزنه الشديد لعدم حصول الحكام المصريين على حقهم فى المشاركة بالبطولات العالمية والأفريقية الكبرى، مؤكدا أنهم أفضل كثيرا من الأفارقة المختارين لإدارة بطولة كأس العالم القادمة 2022 بقطر.

وقال عثمان، فى تصريحات لتليفزيون الخليج 365 مع عمر الأيوبى، إن كل حكام القائمة الدولية المصريين البالغ عددهم 7 حكام جميعا أفضل من كل الذين اختارهم الاتحاد الأفريقى لإدارة المباريات الفاصلة في تصفيات كأس العالم، وذلك يعد علامة استفهام ولغزا لا يُعرف سبب له، ويحتاج تدخلا قويا لدعم المصريين الذين يتعرضون لاضطهاد واضح في كاف.