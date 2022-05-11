شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب أمين: لاعبو الأهلى عازمون على التتويج بدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب امين لاعب فريق كرة السلة بالنادى الأهلى أن الفوز فى ثانى لقاءات نهائى دورى السوبر على الاتحاد السكندرى بنتيجة 73/60 كان بفضل علاج الأخطاء التى حدثت فى المباراة الأولى، مشددًا على أن لاعبى الأهلى عازمون على تحقيق لقب الدورى هذا الموسم.

وأوضح أمين أن لاعبى الأهلى قدموا أداءً دفاعيًا كبيرًا ونجحوا فى الحفاظ على تقدمهم فى أغلب أوقات المباراة، حيث اجتمع اللاعبون مع المدرب الإسبانى أوجستى بوش عقب اللقاء الأول وتعرفوا على الأخطاء التى وقعوا بها من أجل عدم تكرارها في اللقاء الثاني.

وأشاد إيهاب أمين بالدور الكبير الذى تقوم به جماهير الأهلى لدعم لاعبي الفريق، مؤكدًا أنهم دائمًا ما يقفون خلف اللاعبين ويدفعونهم للفوز باستمرار.

وشدد أمين على أن التتويج بلقب البطولة هو الهدف الرئيسي للاعبي الأهلي، حيث يسعون بقوة للفوز بالمباراتين المقبلتين من أجل حصد اللقب وإهدائه للجماهير، مؤكدًا أن الجميع سوف يجتهد ويقدم كل ما لديه من أجل الحصول على اللقب.