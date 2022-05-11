شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يسجل رقما تاريخيا أمام هازيلاند بطل سوازيلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلى فوزاً تاريخياً على نظيره هازيلاند بطل سوازيلاند "إى سواتينى حاليا" بخماسية مقابل هدف، ليسجل أكبر فوز أفريقى خارج ملعبه طوال تاريخه في مثل هذا اليوم 11 مايو 1986 وكان ذلك في ذهاب دور 16 لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وسجل خماسية الأهلى في هذه المباراة كل من علاء ميهوب هدفين، ومجدى عبدالغني، وأيمن شوقي، وربيع ياسين هدفا.

ويملك النادى الأهلى تاريخ كبير داخل القارة السمراء لاسيما أن الفريق الأحمر يعد أكثر الأندية تتويجاً بالبطولات فى افريقيا، فلقد أستطاع أن يحصل على لقب بطولة دورى أبطال افريقيا 10 مرات طوال تاريخه.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.