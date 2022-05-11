شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى المقبلة فى الدورى بعد هدية الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى فى "إياب" نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها السبت المقبل، وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

نهائى دورى أبطال أفريقيا من المقرر أن يقام أواخر شهر مايو بين المتأهل من مواجهتى الأهلى أمام وفاق سطيف الجزائرى، والوداد المغربى ضد بترو أتلتيكو الأنجولى فى نصف النهائى.

موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدوري

يلتقى الأهلى مع البنك الأهلى فى الثامنة مساء الأربعاء 18 مايو الجارى باستاد المقاولون العرب بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يخسر من إنبى ويمنح الأهلى هدية فى الدوري

سقط الزمالك في أولى مباريات الدور الثاني من الدوري المصري بالخسارة أمام إنبي 0-2 ضمن الجولة الـ18 من المسابقة، ولم ينجح الزمالك في افتتاح مباريات الدور الثاني بتحقيق انتصار ثمين على أرضه في استاد القاهرة، حيث تلقى الخسارة الثالثة له هذا الموسم، بعد هزيمته من الأهلي 3-5 وسموحة 0-2.

وتمثل خسارة الزمالك هدية ثمينة للأهلي وبيراميدز، منافسي الفريق الأبيض المباشرين على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم.

ورغم الخسارة ظل الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام بيراميدز الذي خاض مباراتين أقل يمكنه حال الفوز بهما خطف الصدارة، فيما جاء إنبي ثامنا برصيد 23 نقطة.

بينما يحتل الأهلي البطل التاريخي للمسابقة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، لكنه يمتلك 4 مباريات مؤجلة يمكنه حال الفوز بها من الابتعاد بالصدارة بفارق 4 نقاط أمام الزمالك.

ترتيب الأهلى فى الدوري المصرى

يحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10، وتعادل 1-1 فى مباراته الأخيرة بالدوري مع سيراميكا.

مواعيد مباريات الأهلى من الجولة 18 حتى 23 من الدوري

الأهلى ضد الإسماعيلى – "مؤجلة" والموعد لم يحدد.

البنك الأهلى ضد الأهلى – الأربعاء 18 مايو 2022.

إنبى والأهلى - مؤجلة من الجولة الـ15 - 21 مايو - استاد المقاولون

الأهلى والزمالك - مؤجلة ليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022.

المقاولون ضد الأهلي - الأحد 29 مايو 2022.

الأهلي ضد غزل المحلة - الأربعاء 23 يونيو 2022.

سموحة ضد الأهلي الثلاثاء - 29 يونيو 2022.

تأجيل قمة الأهلى والزمالك فى الدور الثانى للدوري

تأجلت قمة الدور الثاني من الدوري المصري بين الزمالك والأهلي، والمقرر لها ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة، وتقرر أن تقام 8 مباريات من الجولة 20 خلال الفترة من 21 إلى 24 مايو المقبل، بينما سيقام لقاء الزمالك ضد الأهلي على ملعب السلام يوم 19 يونيو المقبل.

تأجيل مباراة الاهلى والإسماعيلى فى الدور الثانى للدوري

قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تأجيل مواجهة الإسماعيلي ضد الأهلى فى افتتاحية الدور الثانى بمسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يأتي ذلك بسبب مباراة الأهلى المقبلة ضد وفاق سطيف الجزائري فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.