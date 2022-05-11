شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه يفرض حظراً إعلامياً على نجوم الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حسنى عبد ربه، مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، منع لاعبى فريقه من الظهور الإعلامى لحين عبور المرحلة الحرجة من عمر منافسات الدورى الممتاز، وذلك لفرض سياج من السرية والتركيز على جنبات الفريق الأصفر منعاً لتشتت ذهن اللاعبين بأى أمور خارج الملعب.

منح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة يحيي الكومي، حسنى عبد ربه صلاحيات واسعة لتعديل لائحة فريق الكرة بشكل يضمن تحفيز اللاعبين لعبور المرحلة الحالية، لاسيما بعد الفوز علي المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الأخيرة للدوري.

واستقر مجلس الاسماعيلى على صرف مكافآت مادية مجزية للاعبيه حال نجاحهم فى عبور الخمس مباريات المصيرية المقبلة بالدورى أمام سيراميكا والبنك والزمالك والمقاولون والمحلة أيام 15 و22 و28 مايو الحالي و17 و28 يونيو المقبل، بعد تأجيل مواجهة الأهلي في بداية الدور الثانى لأجل غير مسمي بسبب مشاركة المنافس فى البطولة الأفريقية.

ويرى مجلس الإدارة والجهاز الفنى أن الخمسة لقاءات المقبلة بالدورى بمثابة لقاءات كؤوس، ينبغى تحفيز اللاعبين من أجل تخطيها لتعويض نزيف النقاط الذى تعرض له الفريق بالمسابقة منذ بدايتها، وأكد الجهاز الفني الجديد للإسماعيلى أن اللاعبين الحاليين على مستوى عال ينقصهم فقط بعض الثقة لعودة المكسب من جديد.

كما طالب لاعبى الدراويش بمضاعفة الجهد وبذل كل مجهوداتهم بهدف الخروج من تلك الكبوة سريعًا وإعادة الفريق لوضعه الطبيعي بجدول الدوري العام.