شكرا لقرائتكم خبر عن نونو الميدا يبدأ دراسة مباريات بيراميدز قبل موقعة الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ البرتغالى نونو الميدا، المدير الفنى لفاركو، دراسة مباريات فريق بيراميدز، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى، قبل ملاقاته فى التاسعة مساء الاحد المقبل على استاد الدفاع الجوى بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويستعد فاركو لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوى بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل فاركو المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.

وأوقف فاركو انتصارات ضيفه فيوتشر، واقتنص فوزا مثيرا، بنتيجة هدف دون رد باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ18 للدورى، سجل الجزائري رزقي حمرون هدف المباراة بعد مرور 30 ثانية فقط ليمنح فريقه الفوز الثاني مع مديره الفني البرتغالي نونو ألميدا في لقاء شهد تصدى محمد صبحى حارس فاركو لركلة جزاء من ناصر ماهر في الثوانى الأخيرة من عمر اللقاء.