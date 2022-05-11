شكرا لقرائتكم خبر عن صراع مبكر بين الأهلى وبيراميدز على ضم أحمد حجازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365” أن أحمد حجازى نجم دفاع منتخبنا الوطنى واتحاد جدة السعودى سيكون محور الصراع بين ناديى الأهلى وبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واكد مصدر مقرب من حجازى أن اللاعب تلقى مفاوضات شفهية من مسئولى الناديين لانتقال لأحدهما خلال الميركاتو الصيفى المقبل، حيث يعانى الأهلى من أزمة دفاعية كبيرة، ويحتاج للتعاقد مع مدافع يملك خبرات، فى الوقت الذى ترى إدارة بيراميدز أن حجازى هو الخيار الأمثل لتقوية دفاع الفريق السماوى.

بدأ حجازى مسيرته الكروية فى النادى الإسماعيلى، واحترف فى سن مبكرة مدافعا بنادى فيورنتينا الإيطالى عام 2012، قبل أن يتلقى طعنتين بإصابتين بقطع فى الرباط الصليبى، وبالرغم من مشاركته فى البداية أساسيا رحل احمد حجازى إلى نادي بروجيا أحد أندية الدرجة الثانية فى إيطاليا قبل أن يقرر العودة بعد فسخ تعاقده مع الفيولا إلى النادي الأهلي الذي استمر فيه حتى عاد مجدداً الى نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

رحلة أحمد حجازى شهدت المشاركة في 235 مباراة سجل فيها 9 أهداف و5 أسيست طيلت مسيرته سواء محلياً أو أوروبيا وعربيا بإجمالي 20 ألف دقيقة تقريباً، حيث يعد وست بروميتش هو أكثر نادي شارك فيه اللاعب بواقع 104 مباريات يليه الأهلي 56 مواجهة، والإسماعيلي 35 واتحاد جدة حالياً 25.