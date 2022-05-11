شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان لـ تليفزيون الخليج 365: أرفض الاستعانة بحكام أجانب فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير محمود عثمان الحكم الدولى السابق أنه يرفض فكرة الاستعانة بحكام أجانب لإدارة مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز فى ظل وجود عناصر مميزة بالتحكيم المصرى تستطيع إدارة أى مباراة بكفاءة.

وأضاف سمير محمود عثمان، خلال حديثة لتلفزيون الخليج 365، "لابد من الاعتماد على التحكيم المصرى بشكل كامل في جميع المنافسات المحلية لأنه الأفضل فى أفريقيا ويستحقون منحهم الثقة ودعمهم، ولو كنت رئيسا للجنة الحكام لن أوافق على الاستعانة بالأجانب مهما كانت الضغوط.

ورفض سمير محمود عثمان طلب الأهلى لاستقطاب حكام أجانب لإدارة مباريات الفريق الأحمر فى الدورى قائلا "لو أنا موجود فى لجنة الحكام هرفض تماما تواجد حكام أجانب فى الدورى المصرى والاعتماد على التحكيم المصرى فقط".

وأبدى سمير عثمان، الخبير التحكيمى رئيس لجنة الحكام الأسبق، حزنه الشديد لعدم حصول الحكام المصريين على حقهم فى المشاركة بالبطولات العالمية والأفريقية الكبرى، مؤكدا أنهم أفضل كثيرا من الأفارقة المختارين لإدارة بطولة كأس العالم القادمة 2022 بقطر.

وقال عثمان إن كل حكام القائمة الدولية المصريين البالغ عددهم 7 حكام جميعا أفضل من كل الذين اختارهم الاتحاد الأفريقى لإدارة المباريات الفاصلة في تصفيات كأس العالم، وذلك يعد علامة استفهام ولغزا لا يُعرف سبب له، ويحتاج تدخلا قويا لدعم المصريين الذين يتعرضون لاضطهاد واضح في كاف.

وأكد سمير عثمان أن هناك ما لا يقل عن 3 حكام مصريين قادرون على المشاركة فى بطولة كأس العالم المقبلة، مشيرا إلى تقديره لموقف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام عضو لجنة حكام كاف بأنه يحاول مساعدة المصريين، ولكن هناك قوة أكبر تتحكم في الأمور داخل كاف أكبر من عبد الفتاح، الذى يدعم الحكام بكل تأكيد، وأشار إلى أن محمود أبو الرجال ومحمود عاشور الأقرب للمشاركة في المونديال كحكم مساعد، وعاشور في الفار.