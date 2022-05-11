شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات نفسية فى الإسماعيلى لتجهيز اللاعبين للخروج من عنق الزجاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف حمزة الجمل المدير الفني للنادى الإسماعيلى جلساته مع اللاعبين عقب التدريبات اليومية لتحفيزهم على الانتصار، مشدداً على ضرورة اعتبار المباريات المقبلة رغم صعوبتها هى بداية الطريق لمصالحة الجماهير التى لم تتخل عن الفريق رغم التعثرات من أجل عودة الانتصارات من جديد للتقدم تدريجيا بترتيب الفريق الذى لا يليق به على الإطلاق.

وشدد الجمل على أن الفرصة ستكون لمن يستحقها ويجب على الجميع بذل قصارى جهده من أجل الدفاع عن قميص هذا النادى الغالى، والذى يحتاج أن يعى كل لاعب قيمة وحجم النادى الذى تعشقه جموع كبيرة من الجماهير وترغب فى رؤيته منتصراً دائما.

وتعهد اللاعبون على التعامل فى المباريات المقبلة باعتبارها لقاءات كؤوس لا تقبل القسمة على اثنين من أجل تحقيق أقصى استفادة فنية.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا منتصف مايو الجارى ضمن منافسات مسابقة الدورى الممتاز.