شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن هوية مدرب المنتخب الأوليمبى.. 3 أسماء فى الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو اتحاد الكرة فى التحرك لاختيار المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى ليخلف شوقى غريب المدير الفنى السابق، والذى رحل عن قيادة الفراعنة مؤخراً.

وكشف مصدر مطلع أن هناك اسم مدرب أجنبى مطروح بقوة بجانب بعض الأسماء المصرية، أبرزهم خالد جلال المدير الفنى الحالى للبنك الأهلى ورضا شحاتة المدير الفنى السابق للجونة ومحمد يوسف المدير الفنى السابق للأهلى.

ومن المقرر أن يختار اتحاد الكرة المدرب الجديد خلال الفترة المقبلة فى الوقت الذى اقترب سيد معوض من تولى منصب المدرب العام ومصطفى كمال فى منصب مدرب الحراس.