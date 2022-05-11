شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدوري المصري قبل ختام الجولة 18 للمسابقة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام، اليوم الأربعاء، 3 مباريات فى ختام منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى، بين المصرى البورسعيدى وغزل المحلة، والاتحاد السكندرى مع سموحة، ومصر المقاصة مع بيراميدز.

ويتربع أحمد سيد "زيزو"، نجم الزمالك، على صدارة جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى لموسم 2021-2022، وواصل جون إيبوكا، مهاجم فريق إنبى، مساعيه الجادة للمنافسة على لقب هداف الدورى المصرى هذا الموسم.

وهز إيبوكا الشباك مرتين فى مباراة فريقه ضد الزمالك، مساء الثلاثاء، فى الجولة الـ18، فى محاولاته للعودة بقوة إلى صراع المقدمة فى جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (11 هدفا).

جوب مابولو "الاتحاد" (8 أهداف).

محمد هلال "البنك الأهلي" (7 أهداف).

جون إيبوكا "إنبي" (7 أهداف).

مروان حمدي "سموحة" (6 أهداف).

خالد قمر "الجونة" (6 أهداف).

إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف).

محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف).

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022

الزمالك - 41 نقطة

بيراميدز - 35 نقطة

الأهلي - 33 نقطة

فيوتشر - 28 نقطة

سموحة - 27 نقطة

الزمالك يخسر من إنبى بثنائية فى الدوري

سقط الزمالك في أولى مباريات الدور الثاني من الدوري المصري بالخسارة أمام إنبي 0-2 ضمن الجولة الـ18 من المسابقة ، ولم ينجح الزمالك في افتتاح مباريات الدور الثاني بتحقيق انتصار ثمين على أرضه في استاد القاهرة، حيث تلقى الخسارة الثالثة له هذا الموسم، بعد هزيمته من الأهلي 3-5 وسموحة 0-2.

سجل هدفي إنبي في شباك الزمالك، اللاعب علي زين في الدقيقة 39، وأضاف جون أوكويي إيبوكا الهدف الثاني في الدقيقة 61.