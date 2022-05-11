شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يؤكد جاهزية محمد عبد المنعم قبل مباراة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبى بالنادى الأهلى جاهزية محمد عبد المنعم، لاعب الفريق، للمشاركة فى المباريات الرسمية المقبلة، والتى تبدأ بمواجهة وفاق سطيف يوم السبت المقبل فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وذلك وفقا للرؤية الفنية بعد تعافيه من الإصابة التى اشتكى منها خلال الفترة الماضية وأبعدته عن التواجد فى المباريات الرسمية.

واشتكى محمد عبد المنعم من شد فى العضلة الضامة وخضع للفحوصات الطبية وقام بتنفيذ برنامج علاجى طبيعى وتأهيلى وتعافى تماما من إصابته.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة بالأهلي إن محمد عبد المنعم شارك في التدريبات الجماعية التي أقيمت بالقاهرة كاملة، وأنه سيشارك في المران الأول اليوم بالجزائر .

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للأهلي أن حالة محمد عبد المنعم تسمح بتواجده في المباريات الرسمية بعد تعافيه من الإصابة، وسيكون تحت تصرف الجهاز الفني للفريق قبل مباراة وفاق سطيف المقرر لها السبت المقبل فى إياب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا.