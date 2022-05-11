الإسماعيلى مع الإعلاميين والبنك مع المنيا فى كأس مصر لكرة الصالات

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الأربعاء، مباريات الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر لكرة الصالات، ويجمع اللقاء الأول فريقى البنك الأهلى ونادى المنيا، بينما المباراة الثانية بين الإسماعيلى وفريق الإعلامين.

ويخطط محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على كرة الصالات لتوسيع قاعدة مشاركة الأندية المصرية فى الدورى خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة ووضع خطة لانتشار اللعبة.

ويواصل الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة الصالات البحث عن لاعبين متميزين لضمهم إلى منتخب مصر الذى يتم تكوينه لخوض منافسات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم القادمة.