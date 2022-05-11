شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: سيتم تقييم حالة السولية بشكل مستمر حتى موعد مباراة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، إن عمرو السولية لاعب الفريق يؤدى برنامج علاج طبيعى وتأهيلى، مشيرا إلى أن الجهاز الطبى يأمل فى لحاق اللاعب بمباراة الإياب فى الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا أمام وفاق سطيف المقرر لها السبت المقبل.

وأكد أبو عبلة أنه سيتم تقييم حالة عمرو السولية بشكل مستمر حتى قبل موعد المباراة للتعرف على فرص مشاركته وتواجده مع الفريق.

وقال طبيب الأهلي إن عمرو السولية اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، وكان هناك تخوف من الدفع به في مباراة الذهاب أمام وفاق سطيف خاصة أن نتيجة الأشعة التي أجراها قبل المباراة لم تكن مطمئنة، لذا لم يتم المجازفة به، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وأوضح أبو عبلة أن حالة عمرو السولية تتوقف على نتيجة الأشعة الطبية، وعدم شكوى اللاعب من وجود أي آلام في موضع الإصابة وتقييم حالته طبيا.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادى قد وصلت إلى الجزائر أمس على متن طائرة خاصة، لمواجهة وفاق سطيف في لقاء العودة بعدما فاز الأهلي بالقاهرة في لقاء الذهاب برباعية نظيفة.