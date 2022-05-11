شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وملعب أول مران للأهلى بالجزائر قبل مواجهة سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى مرانه الأول بالجزائر فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الجزائر، على الملعب الفرعى لاستاد 5 يوليو، الذى يستضيف مباراة الفريق أمام وفاق سطيف المقرر لها مساء السبت المقبل فى إياب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي قد وصلت إلى الجزائر أمس على متن طائرة خاصة، وحرص السفير المصري في الجزائر، الدكتور مختار وريدة، على استقبالها في مطار الجزائر فور وصولها، ووجه طاقم السفارة المرافق له بتذليل العقبات، وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بخروج البعثة.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في الجزائر:

محمد الشناوي ــ على لطفي ــ مصطفى شوبير ـ محمد هاني ــ كريم فؤاد ـ علي معلول ــ أيمن أشرف ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ رامي ربيعة ـ محمود وحيد ـ أليو ديانج ـ حمدي فتحي ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ طاهر محمد طاهر ـ لويس ميكيسوني ـ وليد سليمان ـ محمد محمود ـ محمود متولي ـ محمد شريف ـ أحمد نبيل كوكا ـ بيرسي تاو ـ أحمد عبدالقادر ـ عمرو السولية.

وكان الأهلي قد أدى مرانه صباح أمس على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين والتي استمرت لمدة 48 ساعة عقب مباراة وفاق سطيف الأولى التي أقيمت على استاد الأهلي و السلام، وانتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف دون رد.