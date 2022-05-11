شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف تطورات إصابة بدر بانون وسر بقائه فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلى إن حالة بدر بانون لاعب الفريق مُطمئنة للغاية وفقا للفحوصات الطبية الأخيرة التى أجراها فى المغرب، تحت إشراف طبيب المنتخب المغربى.

وقال أبو عبلة إنه على تواصل مُستمر مع بدر وطبيب المنتخب المغربي لمتابعة حالة اللاعب ومستجدات اصابته والتقارير الخاصة بحالته وأن هناك تشاور مستمر بين الجهاز الطبي للأهلي ونظيره في منتخب المغرب.

واوضح أبو عبلة أن بدر بانون تعافى تماما من الالتهابات التى اشتكى منها بعد تعرضه للإصابة فيروس كورونا، وأن اللاعب خضع لفحص دائم على القلب لمدة ثلاثة أيام وجاءت النتيجة جيدة للغاية.

وأشار رئيس الجهاز الطبى بالأهلى إلى أن بدر بانون يخضع لتدريبات بدنية متدرجة منذ ثلاثه أسابيع، وأنه فى غضون فترة قصيرة سيكون متواجداً فى الأهلى، ويشارك فى أجزاء من التدريبات الجماعية مع فريق الكرة بعد إجراء فحوصات للاطمئنان على قدرته على بذل مجهود لفترة طويلة.

واختتم أبو عبلة كلامه بالتأكيد على أن الوضع الطبي لـ بدر بانون مُطمئن الى حد كبير حالياً، وأن الإجراءات الطبية المتبعة مع اللاعب في المغرب كافية ولن يكون هناك إجراءات إضافية بعد حضوره للقاهرة، لذا تمت الموافقة على بقاء اللاعب في المغرب كدعم معنوي له لمواصلة للعلاج والتواجد مع أسرته.