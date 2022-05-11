شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام من سلوفينيا ورواندا لإدارة نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتولى إدارة مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى إطار منافسات الجولة الثالثة من نهائى دورى سوبر كرة السلة، طاقم تحكيم من سلوفينيا وبولندا.

ويتحمل مسئولو ناديى الأهلى والاتحاد السكندرى قيمة استقدام حكام أجانب لإدارة مباريات نهائى دورى السوبر لكرة السلة رجال، و تقدم مسئولو الناديين بطلب لاستقدام حكام أجانب لمبارياتهم فى النهائى، حيث تلقى اتحاد كرة السلة خطابا من الاتحاد السكندرى وكذلك الأهلى لطلب حكام أجانب لإدارة مباريات الدور النهائى من الدورى، وبدوره قام اتحاد السلة بمخاطبة لجنة الحكام بالاتحاد الدولى لسرعة ارسال حكام لإدارة المباريات ، وهو ما تم بالفعل.

وتولى إدارة الجولتين الأولى والثانية طاقم مكون من حكمين من صربيا والبوسنة، وهما كل من الصربي ألكسندر جليسيتش والبوسني أديمير زورابوفيتش.

وحرص مجلس إدارة اتحاد السلة على تكريم طاقم التحكيم الأجنبي الذى تولى إدارة أول مباراتين في نهائي دوري السوبر 2021-2022، حيث أدار البوسني أديمير زورابوفيتش والصربي ألكسندر جليسيتش المباراة الأولى والثانية في سلسلة نهائي الدوري الذي يقام بين الاتحاد السكندري والأهلي على صالة حسن مصطفى.