شكرا لقرائتكم خبر عن فرق الوسط تزعج القطبين وتشعل المنافسة على درع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعلت المنافسة على درع الدوري للموسم الحالي 2021 / 2022 في ظل النتائج المتباينة والمفاجئة للفرق الكبيرة، بعدما أثارت نتائج الجولات الأخيرة حالة من التشويق وصعوبة التكهن ببطل النسخة الحالية، لاسيما أن أندية الوسط ساهمت بشكل كبير فى إشعال المنافسة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، باعتبارهما أقوى المنافسين على حصد اللقب.

ويتنافس الأهلي والزمالك وبيراميدز بقوة على حصد لقب الدوري، حيث يتواجد الزمالك في صدارة الدوري برصيد 41 نقطة من لعب 18 مباراة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 35 نقطة من لعب 16 مباراة وله مباراتين مؤجلتين، والأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة من لعب 14 مباراة وله 4 مؤجلات.

وتلقى الزمالك هزيمة مفاجئة من إنبى أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ18 من عمر الدوري بعد السقوط أمامه بهدفين نظيفين، ليفقد ثلاث نقاط مهمة في صراع الابتعاد بصدارة الدوري، قبل عودة غريمه الأهلي للعب مؤجلاته، وسبقها خسارة الأهلي 7 نقاط متتالية بعد الخسارة من المصري ثم التعادل مع طلائع الجيش وسيراميكا، ويدخل الزمالك وبيراميدز في المنافسة بعدما كان مبتعدا بصدارة المسابقة.

ولعبت فرق الوسط دورا كبيرا في إشعال المنافسة على قمة الدوري بعدما ساهمت نتائج أندية المصري وإنبي وسيراميكا والطلائع في تأرجح المنافسة بين القطبين ودخول بيراميدز طرفا في المنافسة مستفيدا من نزيف النقاط للقطبين بعدما فرط في عدد من النقاط هو الآخر في البداية.

وحال لعب الأهلي مؤجلاته والفوز بها جميعا سيستعيد صدارة الدوري من الزمالك وبفارق 4 نقاط، ولكن أي فقدان جديد للنقاط من المارد الأحمر قد يجعل لترتيب جدول الدوري شكلا آخر.