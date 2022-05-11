تعرف على القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في نهائي كأس إيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ستكون جماهير كرة القدم على موعد مع مواجهة نارية في المباراة النهائية من بطولة كأس إيطاليا، بين إنتر ميلان ويوفنتوس.



وتأهل يوفنتوس إلى المباراة النهائية من كأس إيطاليا على حساب فيورنتينا، فيما عبر إنتر ميلان على أنقاض غريمه التقليدي ميلان.

يواجه يوفنتوس نظيره إنتر ميلان، مساء الثلاثاء، على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، في نهائي كأس إيطاليا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

تذاع منافسات كأس إيطاليا بشكل حصري على قنوات "أبوظبي الرياضية" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بداية من نصف النهائي.

وستقوم قناة "أبوظبي الرياضية 2" بنقل مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في نهائي كأس إيطاليا تلفزيونيا على الهواء مباشرة.

تتواجد قناة أبوظبي الرياضية 2 على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات، وذلك عبر الترددات التالية.

تردد قناة أبوظبي الرياضية 2 على نايل سات:

التردد: 11411

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 30000

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة أبوظبي الرياضية 2 على عرب سات:

التردد: 11804

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4