كاف يكشف عن الملعب المستضيف لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن الملعب الذي سيستضيف مباراة نهائي بطولة كأس الكونفدرالية 2022، المقرر إقامتها في الـ 20 من مايو الجاري.

وأعلن "كاف"، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن ملعب "جودسويل أكبابيو" الدولي في أويو بنيجيريا سيستضيف مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف الكاف في بيانه أنه لم يحدد بعد موعد انطلاق المباراة، وسيتم الإعلان عنه فى الوقت المناسب.

وكان مازيمبي الكونغولي قد نجح في الفوز على نظيره نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في المباراة التى أقيمت على أرضية الأول، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية.

كما فاز فريق أولاندو بايرتس الجنوب إفريقي على نظيره أهلي طرابلس الليبي بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب شهداء بنينا.

يشار إلى أن مباراتيّ الإياب بنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ستتم إقامتهما يوم الأحد المقبل الموافق 15 مايو الجارى.