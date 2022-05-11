«كل لاعب بيتحرك بيقع».. مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك أمام إنبي: لن نلعب في ستاد القاهرة مجدداً

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على خسارة الفريق الأبيض بثنائية أمام إنبي، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن مرتضى منصور، في تصريحات له عبر شاشة "الحدث اليوم" مساء أمس، أن الزمالك ناديه لن يخوض أي مباراة مرة أخرى على ملعب ستاد القاهرة.

وأضاف منصور: "لن ألعب في استاد القاهرة مرة أخرى، من شهر مارس لم أحقق أي فوز في استاد القاهرة"، مضيفاً: "كل لاعب بيتحرك بيقع".

وتابع: "نريد أن نعرف من فعل شيئًا ما لنا هناك"، مشيراً إلى أن الزمالك لم يفز بأي مباراة على ستاد القاهرة منذ شهر مارس الماضي.

وعن خسارة الزمالك أمام إنبي، قال منصور: "أتمنى حلمي طولان يواجه الأهلي بنفس الطريقة ونفس الحماس، لو إنبي لعب بنفس الطريقة ضد الأهلي سيحصل على الدوري".

وأكمل :"خلال آخر نصف ساعة من المباراة (كنت بكسر أي حاجة قدامي)، اللاعبون قدموا اعتذارًا لي لكنني طالبتهم بالاعتذار للجماهير، ولا أعرف سبب إهدار النقاط في المباريات السهلة".

ووجه مرتضى منصور رسالة للثنائي جمال علام وعامر حسين، قائلاً :"رسالتي لعامر حسين لماذا لا ترد على التليفون؟ (انت صدقت نفسك انك عضو رابطة وعضو اتحاد كرة)؟ ونفس الأمر مع جمال علام (انت صدقت انك رئيس اتحاد للكرة)".

وعن ملف التعاقدات، كشف مرتضى منصور: "60% من التعاقدات مع اللاعبين في مختلف الألعاب بما فيهم فريق الكرة طلبوا سحب عقودهم بسبب الحكم الذي صُدر ضدي بالحبس سنتين".

وأضاف: "اللاعبون تعاقدوا مع مرتضى منصور لأنهم سيضمنوا حقوقهم، لكن لا يوجد أحد يعلم مَن سيكون رئيس نادي الزمالك بعد شهر، هذا الموضوع في منتهى الخطورة والزمالك سيعود للنفق المظلم مرة أخرى".

كما وجحه مرتضى منصور رسالة لرئيس نادي التعاون السعودي، قائلاً: "من فضلك التزم بالتعاقد حتى الآن لم نحصل على قيمة صفقة انتقال مصطفى فتحي".

وخسر الزمالك أمام إنبي أمس الثلاثاء، بهدفين دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "استاد القاهرة" ضمن حسابات الجولة الـ18 بالدوري المصري.

وتوقف رصيد الزمالك عند 41 نقطة، إلا أن الفريق الأبيض يظل حتى الآن في صدارة المسابقة متفوقًا على بيراميدز بست نقاط إلا أن الأخير خاض 16 مباراة، ومتفوقًا على الأهلي صاحب المركز الثالث بـ8 نقاط، لكن يتبقى للفريق الأحمر أربع مباريات مؤجلة بسبب خوضه مباريات دوري أبطال أفريقيا حاليًا.