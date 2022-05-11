شكرا لقرائتكم خبر عن سباعية وفاق سطيف ترفع حالة الاستنفار فى معسكر الأهلى بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى حالة الاستنفار فى معسكر فريقه المقام حالياً بالجزائر، استعداداً لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى فى إياب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى المقرر لها السبت المقبل بعدما حرص جهاز المارد الأحمر على متابعة المباراة الأخيرة لبطل الجزائر، والتى فاز بها بسباعية دون رد لتكون بمثابة رسالة لنجوم الأهلى لخوض موقعة السبت بحذر شديد.

واكتسح فريق وفاق سطيف نظيره سريع غليزان بسباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء في إطار الجولة الـ29 ضمن منافسات الدورى الجزائرى، وتعد هذه المباراة الأخيرة لفريق وفاق سطيف قبل مواجهة النادي الأهلي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل أهداف مباراة وفاق سطيف أمام سريع غليزان كل من رياض بن عياد هدفين، وهدف لكل من أكرم جحنيط وعبد الحق دباري ومنصف بقرار وزبير مطراني وعبد الرحيم دغموم.

ويحتل فريق وفاق سطيف المركز السابع فى الدورى الجزائرى برصيد 43 نقطة، ويتبقى له 4 مؤجلات.

وأصبح الأهلى على بعد خطوة من التأهل للمباراة النهائية بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، للعام الثالث على التوالي، بينما يحتاج وفاق سطيف بقيادة مدربه الصربي داركو نوفيتش للفوز في لقاء الإياب يوم السبت المقبل، بفارق 5 أهداف

يخوض فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مرانه الأول اليوم الأربعاء فى الجزائر استعداداً لمواجهة وفاق سطيف المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل فى إياب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى، حيث يؤدى لاعبو الأهلي تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، وفي ختام مران الأهلي سيقوم بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، بإجراء تقسيمة قوية بين ثلاثة فرق للاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبين.