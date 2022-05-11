شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء لاعب بايونيرز لمنتخب الشاطئية استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم مصطفى سيف مرعى لاعب بايونيرز لمعسكر منتخب الكرة الشاطئية المقام حاليا، استعدادا لخوض بطولة الأمم الافريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحقق منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى فوزا كبيرا على نظيره الإماراتى بخمسة أهداف مقابل هدفين فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين امس فى الإسكندرية، ضمن سلسلة المباريات الودية التى يخوضها المنتخب للتجهيز لبطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

أحرز أهداف منتخب مصر للكرة الشاطئية كل من مصطفى سمير قائد الفريق هدفين، وأحرز كل من محمد عبدالنبى حسان محمد مصطفى صاصا هدف ، بينما أحرز أهداف منتخب الإمارات محمد عبيد ووليد بشر.

وحضر اللقاء محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على منتخب الشاطئية عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

يخوض منتخب مصر للكرة الشاطئية، ودية ثانية غدا الخميس، فى إطار استعدادات منتخب الشاطئية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا بموزمبيق 2022، والتى تؤهل بدورها إلى كأس العالم لكرة القدم الشاطئية.