شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام، اليوم الأربعاء، 3 مباريات فى ختام منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى، بين المصرى البورسعيدى وغزل المحلة، والاتحاد السكندرى مع سموحة، ومصر المقاصة مع بيراميدز.

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري

يواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الاسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يخسر من إنبى بثنائية فى الدوري

سقط الزمالك في أولى مباريات الدور الثاني من الدوري المصري بالخسارة أمام إنبي 0-2 ضمن الجولة الـ18 من المسابق ، ولم ينجح الزمالك في افتتاح مباريات الدور الثاني بتحقيق انتصار ثمين على أرضه في استاد القاهرة، حيث تلقى الخسارة الثالثة له هذا الموسم، بعد هزيمته من الأهلي 3-5 وسموحة 0-2.

سجل هدفي إنبي في شباك الزمالك، اللاعب علي زين في الدقيقة 39، وأضاف جون أوكويي إيبوكا الهدف الثاني في الدقيقة 61.

الزمالك يمنح الاهلى هدية ثمينة فى الدوري

وتمثل خسارة الزمالك هدية ثمينة للأهلي وبيراميدز، منافسي الفريق الأبيض المباشرين على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم.

ورغم الخسارة ظل الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام بيراميدز الذي خاض مباراتين أقل يمكنه حال الفوز بهما خطف الصدارة، فيما جاء إنبي ثامنا برصيد 23 نقطة.

بينما يحتل الأهلي البطل التاريخي للمسابقة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، لكنه يمتلك 4 مباريات مؤجلة يمكنه حال الفوز بها من الابتعاد بالصدارة بفارق 4 نقاط أمام الزمالك.

قررت رابطة الأندية المحترفة تقديم موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك فى الأسبوع الـ 21 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها يوم 28 مايو الجاري على ملعب القاهرة الدولي.

تقديم مباراة الزمالك والإسماعيلى 150 دقيقة بسبب نهائى دورى أبطال أوروبا

ويقام اللقاء فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بدلًا من التاسعة لإتاحة الفرصة أمام جماهير الكرة المصرية لمشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد فى نهائي دوري أبطال أوروبا.