شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري 2022 قبل ختام الجولة 18.. الزمالك يمنح الأهلى هدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام، اليوم الأربعاء، 3 مباريات فى ختام منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى، بين المصرى البورسعيدى وغزل المحلة، والاتحاد السكندرى مع سموحة، ومصر المقاصة مع بيراميدز.

جدول ترتيب الدورى المصرى موسم 2021-2022

الزمالك - 41 نقطة من 18 مباراة

بيراميدز - 35 نقطة من 16 مباراة

الأهلى - 33 نقطة من 14 مباراة

فيوتشر - 28 نقطة من 17 مباراة

سموحة - 27 نقطة من 17 مباراة

الزمالك يخسر فى أول ظهور بالدور الثانى للدورى

سقط الزمالك فى أولى مباريات الدور الثانى من الدورى بالخسارة أمام إنبى 0-2 ضمن الجولة الـ18 من المسابقة، ولم ينجح الزمالك فى افتتاح مباريات الدور الثانى بتحقيق انتصار ثمين على أرضه فى استاد القاهرة، حيث تلقى الخسارة الثالثة له هذا الموسم، بعد هزيمته من الأهلى 3-5 وسموحة 0-2.

سجل هدفي إنبي في شباك الزمالك، اللاعب علي زين في الدقيقة 39، وأضاف جون أوكويي إيبوكا الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وتمثل خسارة الزمالك هدية ثمينة للأهلي وبيراميدز، منافسي الفريق الأبيض المباشرين على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى

تنقل قناة أون تايم سبورتس، اليوم الأربعاء، مباريات الدوري مع وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.