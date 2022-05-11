شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطالب موسيمانى بعزل الفريق عن أزمة النهائى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو النادى الأهلى من الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى عزل نفسه والفريق عن أزمة النادى مع الكاف بشأن استضافة المغرب لنهائى دورى الأبطال الأفريقى، حيث طالب مسئولو القلعة الحمراء مدربهم بالتركيز فى مباراة العودة أمام وفاق سطيف الجزائرى لتأمين الفريق من غدر الكرة وعبور هذا المطب لحصد تأشيرة التأهل للنهائى بشكل رسمى وترك ملف أزمة النهائى الأفريقى لمجلس الإدارة لاتخاذ الخطوات اللازمة لحفظ حق الأهلى.

وجاء ذلك بعد أن كتب موسيمانى عبر حسابه الشخصى على تويتر: عندما انتهت مباريات دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا، كانت الشائعات تقول إن جنوب أفريقيا ستسضيف البطولة، وبعد حسم مباراة نصف النهائى، ساد صمت شديد فى البلاد لاستضافة المباراة النهائية، ثم بعد ذهاب الدور نصف النهائى، فجأة يستضيف المغرب.

وأضاف: بالمناسبة كنت أتلقى رسائل "الحب" باستمرار قبل مباراتى فى نصف النهائى ضد سطيف، من نفس المصدر .. خمن من؟ .. لسوء الحظ، لقد حولت هذا إلى دافع وليس إلهاء ذهنيا.

وأعلن الكاف بشكل رسمى عن استضافة ملعب محمد الخامس لنهائى دورى أبطال أفريقيا، على الرغم من اقتراب الوداد البيضاوى المغربى من التأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز فى ذهاب الدور نصف النهائى على بترو أتليتكو فى عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فيما يمتلك الأهلى أيضاً حظوظاً قوية بالتأهل إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على وفاق سطيف الجزائرى برباعية نظيفة فى مباراة ذهاب نصف النهائى.