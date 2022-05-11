شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه مصر المقاصة ودياً غداً استعداداً لمواجهة الزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الإدارى لنادى طلائع الجيش مع نظرائهم فى مصر المقاصة على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين فى السادسة مساء غد الخميس لتجهيز اللاعبين البدلاء الذين لايشاركون بصفة مستمرة فى مباريات الدوري.

ويستعد الطلائع لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى طارق العشرى المدير الفنى للطلائع إلى استغلال صحوة الفريق الحالية، بجمع ثمانى نقاط، من أربع مباريات، شهدت التعادل مع الأهلى، والفوز على سيراميكا، والإسماعيلى والتعادل مع البنك الأهلى، لمواصلة الانتصارات، وتحقيق الفوز على الزمالك، من أجل الوصول للنقطة، "26" التى ستضع الفريق فى المركز "السادس"، وبالتالي، يقترب من المنافسة على المربع الذهبى.

ويحتل الطلائع المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفا.

وتعادل الطلائع مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق مساء الاثنين على استاد جهاز الرياضة بالجولة الثامنة عشرة للمسابقة، تقدم أحمد سمير لصالح الطلائع في الدقيقة 8، وتعادل محمد هلال من ضربة جزاء للبنك الأهلي في الدقيقة 30.