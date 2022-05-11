شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الخطيب يعانى من ارتفاع فى ضغط الدم وألم شديد فى العين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى تعرض لأزمة صحية فى الساعات الأخيرة، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "الخطيب يعانى من ارتفاع فى ضغط الدم وعادوته آلام شديدة فى العين خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير، ورغم ذلك أصر على الاجتماع باللاعبين واستكمال الاجتماع ورفض المغادرة".
ويضيف شوبير "حالة الخطيب الصحية تستدعى فحصه طبياً خلال الأيام المقبلة، لكن رئيس الأهلى منشغل بالأزمة الدائرة حالياً بسبب ملعب نهائى دورى أبطال أفريقيا".
وأصبح الأهلى على بعد خطوة من التأهل للمباراة النهائية بقيادة مدربه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للعام الثالث على التوالى، بينما يحتاج وفاق سطيف بقيادة مدربه الصربي داركو نوفيتش لمعجزة في لقاء الإياب يوم السبت المقبل، بالفوز بفارق 5 أهداف وحال خسارة الأهلي برباعية من وفاق سطيف الجزائري يلجأ الفريقان لركلات الترجيح لتحديد المتأهل للمباراة النهائية، بينما نتيجة فوز الاهلي أو تعادله بأي نتيجة أو حتي خسارته بثلاثة أهداف تضمن صعوده للمباراة النهائية.
وكان الوداد المغربى قد فاز خارج ملعبه على بترو أتلتيكو 3-1، في ذهاب نصف النهائي، ليقترب هو الآخر من حجز مقعده في المباراة النهائية.