شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الخطيب يعانى من ارتفاع فى ضغط الدم وألم شديد فى العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى تعرض لأزمة صحية فى الساعات الأخيرة، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "الخطيب يعانى من ارتفاع فى ضغط الدم وعادوته آلام شديدة فى العين خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير، ورغم ذلك أصر على الاجتماع باللاعبين واستكمال الاجتماع ورفض المغادرة".

ويضيف شوبير "حالة الخطيب الصحية تستدعى فحصه طبياً خلال الأيام المقبلة، لكن رئيس الأهلى منشغل بالأزمة الدائرة حالياً بسبب ملعب نهائى دورى أبطال أفريقيا".