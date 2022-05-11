شكرا لقرائتكم خبر عن نونو الميدا يتابع تطورات تأهيل عمرو جمال وسيف تيرى فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى نونو الميدا، المدير الفنى لفاركو، على الاطمنئان على الثنائى عمرو جمال وسيف تيرى لاعبا الفريق المتواجدين فى قطر لخوض فترة التأهيل عقب جراحة الرباط الصليبى.

وتوجه سيف تيرى منذ أيام ليلحق بزميله فى الفريق عمرو جمال فى قطر من أجل الخضوع للتأهيل.

وشارك عمرو جمال مع فاركو فى 11 مباراة هذا الموسم، سجل هدفين فى 826 دقيقة لعب قبل الإصابة بالرباط الصليبى.

وإجمالا شارك عمرو جمال فى 212 مباراة، ولعب 13111 دقيقة وسجل 52 هدفا وصنع 18 هدفا وتلقى 24 إنذارا ونال بطاقة حمراء وحيدة وشارك مع منتخب مصر في 19 مباراة دولية وسجل ثلاثة أهداف دولية.

ويستعد فاركو لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوى بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فاركو المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 5 مباريات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.