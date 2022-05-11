شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. بيرسى تاو فى مهمة مواصلة التألق الأفريقى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم حالة تذبذب المستوى التي يعيشها الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي، إلا أنه نجح في مصالحة الأهلاوية بعد أدائه المميز في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما للفريق الأحمر ليشارك بنسبة 100% في رباعية الأهلي التي سكنت شباك وفاق سطيف الجزائري، ليضع الأهلي قدماً في المباراة النهائية للعام الثالث على التوالي بدوري أبطال أفريقيا.

الأهم من الوصول للقمة هو الحفاظ عليها .. حكمة تتناقلها الأجيال باستمرار لتذكر المتفوق أنه بحاجة إلى وضع خطة محكمة للحفاظ على مستواه والثبات على القمة، وهذا ما يحتاجه بيرسي تاو في الفترة المقبلة مع النادي الأهلي، ليحافظ على الصورة الإيجابية التي تكونت عنه في قلوب الأهلاوية.

شارك بيرسي تاو مع الأهلي في 22 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى، وذلك منذ انضمامه إلى الفريق الأحمر في أغسطس الماضي.

الجنوب أفريقى من مواليد 13 مايو 1994، ويجيد اللعب في مركزى الجناح الأيمن والمهاجم، وبدأ مشواره الاحترافى في صن داونز قبل أن يلفت أنظار أندية الدورى الانجليزى لينضم إلى فريق برايتون علم 2018.

كما لعب بيرسى تاو في أندية أندرلخت، وكلوب بروج، وآر إس سى، بينما خاض الجنوب أفريقى 187 مباراة في مسيرته الاحترافية، سجل خلالهم 45 هدفاً، وتعتبر بطولة دورى أبطال أفريقيا التى حصدها بيرسى تاو مع صن داونز في عام 2016، هى الأبرز في مسيرته الكروية.