شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لعمرو السولية قبل المران الأول للأهلى فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمرو السولية لاعب خط وسط النادى الأهلى لاختبار طبى على هامش مران فريقه الأول فى الجزائر، للوقوف على حالته قبل انتظامه فى التدريبات الجماعية، حيث أدى اللاعب أمس بالقاهرة مرانًا منفردًا فى "الجيم" ضمن برنامجه التأهيلى الذى يخضع له على هامش تدريبات الفريق استعدادا لمباراة العودة فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام فريق وفاق سطيف الجزائرى.

وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن السولية يواصل تدريباته التأهيلية؛ للتخلص من آلام العضلة الخلفية وهناك تحسن تدريجي في حالته.

وأشار طبيب الفريق إلى أن السولية رافق بعثة الفريق إلى الجزائر؛ لاستكمال برنامجه التأهيلي، نظرا لوجود فرصة كبيرة للحاقه بمباراة العودة أمام وفاق سطيف.

وغاب السولية عن لقاء الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال إأفريقيا أمام وفاق سطيف الجزائري؛ بسبب إصابته بآلام في العضلة الخلفية.