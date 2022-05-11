شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطلب من اتحاد الكرة الوقوف دقيقة حداد على رحيل أبو السعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيي الكومي، من الاتحاد المصرى لكرة القدم، الوقوف دقيقة حداد على روح العميد محمد أبو السعود رئيس النادي الأسبق خلال مباراة الفريق المقبلة ضد سيراميكا، المقرر إقامتها عصر الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري العام.

وكان مسئولو الإسماعيلي، قد أعلنوا الحداد 3 أيام علي روح "أبو السعود" بجانب إقامة سرادق عزاء بالملاعب المفتوحة غدًا الخميس تقديرًا لما قدمه للدراويش طوال حياته.

وستشيع جنازة رئيس الإسماعيلي الأسبق عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء من مسجد المطافئ بالإسماعيلية.