شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ملخص فوز منتخب الكرة الشاطئية على الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى فوزا كبيرا على نظيره الإماراتى بخمسة أهداف مقابل هدفين فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين أمس الثلاثاء فى الإسكندرية، ضمن سلسلة المباريات الودية التى يخوضها المنتخب للتجهيز لبطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

أحرز أهداف منتخب مصر للكرة الشاطئية كل من مصطفى سمير قائد الفريق هدفين، وأحرز كل من محمد عبدالنبى حسان محمد مصطفى صاصا هدف ، بينما أحرز أهداف منتخب الإمارات محمد عبيد ووليد بشر.

وحضر اللقاء محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على منتخب الشاطئية عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

يخوض منتخب مصر للكرة الشاطئية، ودية ثانية غداً الخميس، في إطار استعدادات منتخب الشاطئية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا بموزمبيق 2022 والتي تؤهل بدورها إلى كأس العالم لكرة القدم الشاطئية.