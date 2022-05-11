شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ مناقشة العرض الفرنسى لشراء بادجى نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مسئولو النادى الأهلى خلال الفترة القادمة مناقشة العرض المقدم من نادى إميان الفرنسى لتفعيل بند الشراء فى عقد السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الأحمر والمعار إلى النادى الفرنسى، بعدما أعلن إميان رغبته فى تحويل إعارة اللاعب إلى بيع نهائى.

ويوجد بند فى عقد إعارة بادجى إلى إميان الفرنسى يحق للأخير شرائه بشكل نهائى حال دفع مبلغ مليون و800 ألف دولار، وهو ما ينوى تفعيله بنهاية الموسم الحالى، بعدما خاطب الأهلى وأعلن نيته تفعيل عقد شراء اللاعب بشكل نهائى.

وتألق بادجى فى صفوف إميان بالموسم الحالى، حيث سجل 13 هدفا وساهم فى 3 أهداف أخرى من لعب 30 مباراة بقميص الفريق الفرنسى فى الموسم الحالى.

ولا يمانع الأهلى فى بيع بادجى إلى إميان الفرنسى فى ظل تحفظ بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر على عودة المهاجم السنغالى فى الموسم الجديد رغم تألقه فى الدورى الفرنسى.