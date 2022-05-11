شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة لتوزيع الأدوار فى جهاز الإسماعيلى بفرمان حمزة الجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حمزة الجمل، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، جلسة مع الجهاز المعاون له تم خلالها توزيع الأدوار والاختصاصات فيما بينهم منعاً لتضارب الأدوار خلال المرحلة المقبلة التي تتطلب تنفيذ كل فرد لمهمته على أكمل وجه.

وهدد حمزة الجمل أي لاعب لا يلتزم بتنفيذ التعليمات الفنية فى التدريبات والمباريات بالاستبعاد من التشكيلة الأساسية للدراويش خلال المباريات القادمة، مؤكدا رفضه التام لفكرة عدم الالتزام التى عاني منها الفريق وتسببت فى تدهور النتائج بالدور الأول للمسابقة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا منتصف مايو الجاري ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع الفريق لمواصلة مسيرة الانتصارات والمضي قدما نحو تحسين مركز الفريق بجدول بطولة الدوري وعودته للمسار الصحيح بعد تولي جهاز فني جديد وفي ظل الدعم المستمر من الجماهير التي تعد شريكا أساسيا في انتصارات الفريق.