شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. حسام غالى يقود الأهلى للفوز على أياكس فى مهرجان اعتزاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلى فوزاً ودياً بهدف دون رد على أياكس الهولندى، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، فى مثل هذا اليوم 11 مايو 2018 فى مهرجان اعتزال حسام غالى عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء الحالى.

حصل غالى مع الأهلى على 13 بطولة، هى الدورى المصرى 2010/2011 - 2015/2016- 2016/2017- 2017/2018، كأس السوبر المصرى 2010 - 2014 – 2015، كأس مصر 2003- 2017، دورى أبطال إفريقيا2001 – 2012، كأس الكونفدرالية 2014، كأس السوبر الإفريقى 2002

وشارك حسام غالى فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، ولعب لـ6 أندية طوال مسيرته وهى الأهلى وفينورد الهولندى وتونتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.

وأعلن كابيتانو القلعة الحمراء قرار اعتزال الساحرة المستديرة بشكل رسمى فى 23 أبريل 2018 بمؤتمر صحفى عقده بمقر القلعة الحمراء وانهمرت الدموع من عينيه قائلا، "عايز ارتاح".

وقال حسام غالى باكياً "يشهد الله أننى لم أقصر أو أتخاذل فى حق الأهلى، وأتمنى أن يكون جمهور القلعة الحمراء راضيا عنى، لحظة صعبة ولكنها سنة الحياة، أدعوكم لمباراة اعتزالى وأتشرف بحضوركم وفخور بانتمائى لهذا الصرح الكبير".

ولعب حسام غالى من بداية اللقاء وغادر فى الدقيقة 76، ولعب على حسابه صلاح محسن الذى سجل هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة 83، ووجه غالى تحية الوداع للجماهير فى آخر مباراة له بالملاعب، كما قام بتحية زملائه بأرض الملعب وكذلك الجهاز الفنى والإدارى والطبى.

وتحدث غالى قبل انطلاق مباراة اعتزاله موجهاً رسالته للجماهير التى حضرت اللقاء قائلاً، "أشكركم على الحضور وتشريفى بتواجدكم اليوم فى ملعب هزاع بن زايد، أود أن أوجه الشكر لزملائى والنادى الأهلى ومجلس إدارته والجهاز الفنى على مساندتهم لى وتحملهم الكثير بسببى".

وتابع "دايماً كنتوا فى ضهرى وسند ليا واستحملوا كتير، زوجتى كانت دايماً تقولى روح للكورة هى حبيبتك أنا مش حبيبتك، دلوقتى انا بلعب أخر ماتش وهى هتفضل حبيبتى للأبد".

وواصل غالى كلمته "كنت أتمنى ان يتواجد ابى رحمه الله فى يوم مثل هذا، كان دايماً يكون معايا واليوم ارغب فى ان امنحه حقه أنا اسير بنصائحه لي، أتمنى من الجماهير ان تحيى روحه فى مباراة اعتزالي" لتتفاعل الجماهير بالتصفيق لروح والد قائد القلعة الحمراء.