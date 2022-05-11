شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تحفيزية من كبار الأهلى فى الجزائر لمواجهة "غدر الكرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف نجوم الأهلى الكبار، بقيادة محمد الشناوى جلساتهم التحفيزية مع لاعبى الفريق لحثهم على تخطى عقبة وفاق سطيف الجزائرى فى اللقاء المقرر له السبت المقبل بإياب نصف نهائى دوري الابطال الافريقى، حيث طالب نجوم الاهلى الكبار زملاؤهم بضرورة اللعب بجدية وحماس مؤكدين لهم على أن الفوز مهم وكبير وأن النتيجة مُطمأنة لكن لا أحد يأمن "غدر" كرة القدم حال التهاون معها، وشددوا لهم على ضرورة خوض المباراة بتركيز شديد ورغبة واضحة في مواصلة العروض الجيدة والعودة للقاهرة بـ"تأشيرة" التأهل لنهائي البطولة القارية للموسم الثالث على التوالى.

وكان الوداد المغربي قد فاز خارج ملعبه على بترو أتلتيكو 3-1، في ذهاب نصف النهائي، ليقترب هو الآخر من حجز مقعده في المباراة النهائية.

ويترأس بعثة الأهلى العامري فاروق بعد تكليف من محمود الخطيب رئيس النادي، وتضم طارق قنديل عضو المجلس مرافقاً وحسام غالي عضو المجلس ونائب المشرف العام علي قطاع الكرة وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة وبيتسو موسيماني المدير الفني والجهاز الفني واللاعبين المختارين للرحلة.

وجاءت قائمة الاهلى لمواجهة وفاق سطيف تضم كل من محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شويير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول وايمن اشرف وياسر ابراهيم ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمود وحيد واليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد شريف واحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو واحمد عبدالقادر وعمرو السولية.