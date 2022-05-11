من هي الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود التي استقبلت ميسي في جدة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت الأميرة السعودية هيفاء بنت محمد آل سعود عن تفاصيل اجتماعها مع ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان وأسطورة الأرجنتين وبرشلونة.



ووصل ميسي الإثنين الماضي إلى المملكة العربية السعودية في زيارة مفاجئة، وغير معلنة من قبل، فيما كشف أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي لاحقا أت اللاعب الأرجنتيني سيصبح سفيراً للسياحة السعودية خلال الفترة المقبلة.

من جانبها استضافت الأميرة هيفاء بنت محمد، ليونيل ميسي، بصفتها نائب وزير السياحة للاستراتيجية والاستثمار.

وكتبت هيفاء على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "استضفت اليوم ميسي وأصدقاءه في جولة في جدة التاريخية.".

وأكملت تغريدتها التي نشرتها باللغتين العربية والإنجليزية: "تاريخ وفن وروعة التفاصيل تركت انطباع مميز عند ضيوفنا، جدة وناسها تاخذ قلوب زوارها من أول نظرة".

وكشفت الأميرة السعودية عن أن ميسي كان مفتونا بجوهر جدة التاريخية وتراثها وجمالها، مضيفة: "اتطلع للترحيب به وبعائلته وبأصدقائه في أقرب وقت ممكن".

وتشغل الأميرة هيفاء بنت محمد منصب نائب وزير السياحة الاستراتيجية والاستثمار في وزارة السياحة السعودية منذ مارس/آذار 2019، بالإضافة لعملها كرئيس للجنة المرأة في الاتحاد السعودية للمباراة منذ سبتمبر/أيلول 2017.

وتعمل كذلك عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني منذ يناير/كانون الثاني 2020، وانضمت في يوليو/تموز 2020 لمجلس إدارة صندوق التنمية السياحة.

ميسي والأميرة السعودية

اختيرت في 2020 ضمن أول مجلس إدارة لصندوق التنمية التنمية السياحي في المملكة بصحبة إحسان بافقيه وستيفن جروف ومحمد العمران ومحمد الحوقل.

ولم تكن زيارة ميسي هي العلاقة الأولى بين الأميرة السعودية والرياضة، حيث عملت في الفترة من 2017 إلى 2019 في الهيئة العامة للرياضة في السعودية، وزارة الرياضة حالياً، كعضو منتدب للهيئة.

عملت كذلك مستشارة أولى لوزارة التعليم السعودية في الفترة من 2012 إلى 2016 ومساعدة مدير مبيعات الأسهم في بنك "HSBC" في الفترة من 2010 إلى 2012 ومحللة البنك في الفترة من 2008 إلى 2009.

في الإطار نفسه، حصلت الأميرة هيفاء على ماجستير في إدارة الأعمال عام 2017 من كلية إدارة الأعمال في المملكة المتحدة وبكالوريوس الأعمال من جامعة "نيو هافن" في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008.