شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد إمام عاشور قبل مواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الزمالك إمام عاشور مدافع وسط الفريق العائد من فترة الإيقاف والذى غاب عن مواجهة ناديه بالأمس أمام إنبى فى الجولة الثامنة عشر للدورى بعد حصوله على الإنذار الثالث فى لقاء إيسترن كومبانى بالجولة السابعة عشر .

ومن المقرر أن يعود إمام عاشور لتشكيلة فريقه فى لقاء طلائع الجيش بالجولة التاسعة عشر نظرا للحاجة الماسة لجهوده فى منطقة وسط الملعب بجانب طارق حامد فى ظل المستوى الجيد الذى ظهر عليه مؤخرا وأصبح أساسيا فى الزمالك والمنتخب الوطنى .

من ناحية أخرى، وضعت إدارة الكرة بنادي الزمالك الأولوية لمركزي المهاجم الصريح وارتكاز الوسط في خريطة تدعيم الفريق بصفقات مميزة في الصيف المقبل استعدادا للموسم الجديد، حيث ترغب إدارة الكرة بنادي الزمالك برئاسة امير مرتضي، وبالتنسيق مع البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق في بناء فريق قوي يستطيع الحصول علي دوري ابطال افريقيا الموسم المقبل.

وطلب فيريرا من إدارة الزمالك ضرورة التعاقد مع مهاجم سوبر سواء محلي او اجنبي، وكذلك لاعب وسط ارتكاز حتى في حالة التجديد لطارق حامد فإن الفريق يحتاج إلى لاعب وسط ارتكاز مميز.