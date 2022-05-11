شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يصطدم اليوم بقطار بيراميدز بحثا عن النقاط الثلاث بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق مصر المقاصة فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، فريق بيراميدز على استاد الكلية الحربية، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى.

يدخل مصر المقاصة المباراة بمعنويات منخفضة بعد السقوط المدوى أمام فيوتشر بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، فيما حقق نادى بيراميدز الفوز على سموحة بهدفين نظيفين في نفس الجولة.

ويسعى طارق حجاج المدير الفني لنادى مصر المقاصة، إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز ومحاولة خطف الفوز لتحسين موقف الفريق الذى يعانى هذا الموسم من تراجع النتائج، حيث يحتل مصر المقاصة المركز الثامن عشر والأخير برصيد 10 نقاط جمعها من 17 مباراة، حيث فاز في مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلوا 21 هدفا.

في المقابل، يسعى اليوناني تاكيس جونياس المدرب الفنى لنادى بيراميدز، لمواصلة تحقيق الانتصارات والاقتراب من الزمالك المتصدر، والوصول إلى المستوى الذى يتمناه للعودة للمنافسة على لقب الدورى، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 35 نقطة جمعها من 16 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في مواجهتين وخسر 3 لقاءات، سجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلوا 13 هدفا.

وطلب تاكيس جونياس لاعبي فريقه استغلال خبراتهم الكبيرة فى تطبيق أسلوب "التيكي تاكا" عن طريق تسليم وتسلم الكرة بشكل سريع ما يؤدى للسيطرة والاستحواذ وإفقاد الخصم توازنه، مؤكدًا أنهم من أبرز نجوم الدورى المصرى، ويمتلكون من الخبرة ما يؤهلهم لتطبيق مثل تلك الطرق الفنية التى يمتاز بها معظم الفرق الأوروبية.