شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يشيع اليوم جثمان محمد أبو السعود لمثواه الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيع النادى الإسماعيلى، اليوم الأربعاء، العميد محمد أبو السعود رئيس النادى الأسبق لمثواه الأخير، حيث رحل عن عالمنا فى ساعة متأخرة من مساء أمس بعد صراع مع المرض داخل العناية المركزة بأحد مستشفيات محافظة الإسماعيلية، وأعلنت أسرته تشييع جنازته عقب صلاة الظهر من مسجد المطافئ ودفنه بمقابر الأسرة بالتعاون، بجوار مقبرة الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى.

ومن المقرر أن تقييم أسرته عزاء له اليوم أمام منزله بمنطقة الجامعة القديمة، وتولى العميد محمد أبو السعود، رئاسة قلعة الدراويش خلال الفترة من 2012 حتى 2016، قبل أن يرحل ويتولى المهندس إبراهيم عثمان رئاسة النادى.

وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومى، إقامة سرادق عزاء مساء غد الخميس بالملاعب المفتوحة لاستقبال الوفود وجموع الجماهير.

كما أعلن مسئولو الإسماعيلى الحداد 3 أيام على روح الفقيد الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض.