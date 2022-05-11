شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تجرى مسحة كورونا فى الجزائر بفرمان من الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري بعثة الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة مسحة للكشف عن فيروس كورونا وفقا للبروتوكول الطبي للاتحاد الافريقي الكاف وذلك استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها السبت المقبل.

ويغيب عن الأهلي أمام بطل الجزائر كل من المغربي بدر بانون مدافع الفريق الذي يعاني من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا مرتين علي التوالي بجانب غياب اكرم توفيق وعمار حمدى لاعبا المارد الأحمر اللذان تعرضا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي منذ فترة طويلة بجانب حسام حسن وصلاح محسن لأسباب فنية.

وتضم قائمة الاهلى لمواجهة وفاق سطيف كل من محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شويير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول وايمن اشرف وياسر ابراهيم ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمود وحيد واليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد شريف واحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو واحمد عبدالقادر وعمرو السولية.

وفاز الاهلى على وفاق سطيف برباعية نظيفة التى أقيمت السبت الماضى باستاد الأهلي والسلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وتقام مباراة العودة يوم 14 مايو الجارى باستاد 5 يوليه فى العاصمة الجزائرية.