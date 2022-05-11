شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تجرى مسحة كورونا فى الجزائر بفرمان من الكاف والان مع تفاصيل الخبر
ويغيب عن الأهلي أمام بطل الجزائر كل من المغربي بدر بانون مدافع الفريق الذي يعاني من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا مرتين علي التوالي بجانب غياب اكرم توفيق وعمار حمدى لاعبا المارد الأحمر اللذان تعرضا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي منذ فترة طويلة بجانب حسام حسن وصلاح محسن لأسباب فنية.
وتضم قائمة الاهلى لمواجهة وفاق سطيف كل من محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شويير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول وايمن اشرف وياسر ابراهيم ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمود وحيد واليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد شريف واحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو واحمد عبدالقادر وعمرو السولية.
وفاز الاهلى على وفاق سطيف برباعية نظيفة التى أقيمت السبت الماضى باستاد الأهلي والسلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وتقام مباراة العودة يوم 14 مايو الجارى باستاد 5 يوليه فى العاصمة الجزائرية.
ينوى الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، إجراء تعديلات على خطة لعب الفريق فى مباراة العودة أمام وفاق سطيف التى تقام على ملعب 5 يوليه بالعاصمة الجزائرية، من خلال اللعب بثلاثي وسط ملعب لتأمين الخط الخلفى للفريق الأحمر والحد من خطورة بطل الجزائر فى موقعة العودة، من أجل تأمين نتيجة مباراة الذهاب وحجز بطاقة الصعود للمباراة النهائية.
ويرغب موسيماني فى تأمين منطقة وسط ملعب الأهلي بالثلاثي حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، حال تأكد مشاركة الأخير فى المباراة بعد تعافيه من الإصابة التي يعاني منها، أو البحث عن بديل فى وسط الملعب لمنع الفريق الجزائرى من تشكيل خطورة على خطوط الأهلي فى موقعة العودة القادمة، والاستفادة من نتيجة مباراة الذهاب في تسهيل مهمته نحو الصعود إلى نهائي أفريقيا.