الامارات | الأهلي يُصعد أزمة ملعب نهائي دوري أبطال افريقيا للمحكمة الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُصعد أزمة ملعب نهائي دوري أبطال افريقيا للمحكمة الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر النادي الأهلي المصري بطل اخر نسختين من دوري أبطال افريقيا لكرة القدم اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس) "طلبا للعدالة" في أزمة ملعب نهائي البطولة القارية ردا على رفض الاتحاد الافريقي (الكاف) إقامة المباراة على ملعب محايد.

وقال الأهلي في بيان عبر موقعه على الإنترنت إنه سيطعن على قرار الكاف في هذا الشأن وسيطلب إجراءات مستعجلة للفصل في الموضوع قبل الموعد المحدد للمباراة أواخر الشهر الحالي.

وأعلن الكاف إقامة المباراة في المغرب، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه يدرس حاليا إقامة المباراة النهائية بالنظام القديم ذهابا وإيابا.

واقترب الأهلي من التأهل لنهائي البطولة القارية الأبرز للأندية للموسم الثالث على التوالي بعد انتصاره 4-صفر على ضيفه وفاق سطيف الجزائري يوم السبت الماضي فيما تقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل.

وعاد الوداد البيضاوي المغربي بالفوز 3-1 من ملعب بترو أتليتيكو الأنجولي قبل أن يستضيف مباراة الإياب يوم الجمعة.

ويأمل الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب (عشر مرات) في عدم تعطيل العدالة ويطالب بإجراءات عاجلة وتقديم المستندات ذات الصلة للمحكمة حتى يتم الفصل في هذا الأمر وتحقيق العدالة الناجزة.

وجاء قرار الأهلي بالتصعيد للمحكمة الرياضية بعدما رأى أن إسناد تنظيم المباراة النهائية لملعب بعينه للعام الثاني على التوالي قد يترتب عليه منح أحد الفرق أفضلية اللعب على ملعبه ووسط جماهيره، فضلا عن مخالفات قانونية أخرى.

وأضاف البيان "الكاف استند إلى وجود عرض وحيد لاستضافة المباراة وتم سحب العرض الآخر دون أن يتم الإعلان عنه أو عن أسبابه".

وأعلن الكاف في بيان في موقعه في الإنترنت أمس الاثنين إنه "بالنظر إلى القرار السابق في 17 يوليو 2019 بإقامة المباراة النهائية من مواجهة واحدة فقد تلقى الاتحاد عرضين من الاتحاد المغربي ونظيره السنغالي لاستضافة النهائي.

لكن الاتحاد السنغالي سحب عرضه ليستضيف المغرب المباراة النهائية".

يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه محمود الخطيب رئيس الأهلي لاجتماع طارئ الأحد المقبل لمناقشة موقف النادي من قرار الكاف.

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