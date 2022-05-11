شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التألق فى رباعية الذهاب.. هل يعزز "تاو" ثقة موسيماني والجماهير فى مواجهة سطيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مائة بالمائة من رباعية الأهلي في مرمى وفاق سطيف، وقّع عليها الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي، ليكون الرد الأفضل على منتقديه، والعودة الأجمل كما وصفها موسيماني، للاعب الذى غاب عن التهديف في الفترة الأخيرة.

تاو سجل هدفين وصنع مثلهما في فوز الأهلي على وفاق سطيف، ليضع قدما لفريقه في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويثبت مرة أخرى أنه صفقة قوية كسب فيها مواطنه موسيمانى الرهان عليه، خاصة حينما يكون التألق في مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات مثل مواجهة الوفاق.

تاو على موعد جديد من التألق في مباراة الإياب أمام وفاق سطيف، لأن مباراة العودة ستشهد الكثير من المساحات التي يحبها تاو، نظرا لرغبة الفريق الجزائري في التسجيل المبكر واحياء المباراة حتى ولو كانت فرص التأهل منعدمة.

وقطع بيرسي تاو صيام 7 مباريات بدون تهديف، حيث سجل آخر أهدافه أمام المريخ السوداني في 18 مارس الماضي في دور المجموعات بدوري الأبطال، بعدها تعرض المهاجم الجنوب أفريقي لحملة انتقادات قوية، لكن موسيمانى ضرب بهذه الانتقادات عرض الحائط وصمم على رهانه في قدرات اللاعب ونجح فيها.

ووصل رصيد المهاجم الجنوب أفريقي مع الأهلي منذ انضمامه الصيف الماضي إلى 8 أهداف سجلها حتى الآن خلال 22 مباراة في جميع المسابقات، فيما صنع 4 أهداف أخرى لزملائه.

المثير في موهبة بيرسي تاو الكروية أن أهدافه الثمانية جاء منها ثلاثة ثنائيات، حيث سجل اللاعب هدفين في مرمى كل من الإسماعيلي وسموحة ووفاق سطيف، ما يعني أن اللاعب حينما يكون في مستواه لا يكتفي بهدف واحد.

وجاءت صحوة "تاو" في مباراة وفاق سطيف، لتثبت مرة أخرى نجاح رهانات موسيماني، فهل يستمر توهج المهاجم الجنوب أفريقي في الفترة المقبلة؟ أم ينتفض مرة بين الحين والآخر، تاركا لمدربه وجماهير الأهلي المزيد من التساؤلات؟