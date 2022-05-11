شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة الجنازة على محمد أبو السعود رئيس الدراويش الأسبق بمسجد الإسماعيلى عقب صلاة الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أسرة العميد محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي الأسبق، الذي توفي قبل قليل بعد صراع مع المرض، داخل العناية المركزة لمركز 30 يونيو للكلي بمحافظة الإسماعيلية، بعد تدهور حالته الصحية، تشييع جثمانه من مسجد الإسماعيلي، عقب صلاة الظهر ودفنه بمقابر الأسرة بالتعاون، بجوار مقبرة الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي.

ومن المقرر إقامة أن تقييم أسرته عزاء له غدًا، أمام منزله بمنطقة الجامعة القديمة، علي أن يقيم النادي الإسماعيلي عزاء له بالملاعب المفتوحة بالنادي الإسماعيلي بعد غد الخميس.

وتوفي الآن العميد محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي الأسبق بعد صراع مع المرض، داخل العناية المركزة لمركز 30 يونيو للكلي بمحافظة الإسماعيلية، بعد تدهور حالته الصحية وتولي العميد محمد أبو السعود، رئاسة قلعة الدراويش خلال الفترة من 2012 حتي 2016، قبل أن يرحل ويتولي المهندس إبراهيم عثمان رئاسة النادي.